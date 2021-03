Spaventoso rogo nella notte: tetto devastato dalle fiamme, pompieri al lavoro per ore

L'allarme è scattato intorno alle 3.40 di mercoledì mattina, quando le fiamme sono divampate sul tetto di una cascina in via San Martino a Verolanuova, rendendosi visibili a una notevole distanza.

Sul posto sono intervenute tre squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia. Grazie all'ausilio di tre autoscale e due autobotti sono iniziate le operazioni di spegnimento del rogo che si sono protratte fino al mattino prima di riuscire a domare il vasto incendio.

Le fasi di bonifica e messa in sicurezza della struttura sono proseguite per tutta la mattinata di mercoledì. Ancora sconosciute le cause che hanno portato al propagarsi delle fiamme che hanno distrutto buona parte del tetto dell'edificio rurale. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita.