Raid incendiario in un'azienda: arrestato dopo quasi 7 anni

A 7 anni dal raid incendiario è stato individuato e arrestato dai carabinieri. In manette è finito un 48enne di origine calabrese, ma di casa a Villanuova sul Clisi.

Già noto alle forze dell'ordine per numerosi reati commessi in passato, su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla corte d'appello di Brescia. I carabinieri della stazione di Gavardo lo hanno arrestato mercoledì e per lui si sono aperte le porte del carcere dove dovrà scontare la pena residua di 3 anni e 3 mesi per il reato di danneggiamento seguito da incendio.

I fatti risalgono al 6 dicembre del 2015: il 48enne - in concorso con altre due persone alle quali è stata contestata anche l’aggravante del metodo mafioso - aveva dato fuoco a numerosi autoarticolati, trattori stradali e rimorchi frigoriferi.