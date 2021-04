Brucia il tetto: sei ore di intervento, quattro famiglie senza casa

Dalla mezzanotte alle sei di questa mattina i Vigili del fuoco sono stati impegnati per domare un rogo al quartiere Leonessa in città.

Nessun ferito, ma quattro famiglia rimarranno senza casa per un bel po'. Un grave incendio è scoppiato nel quartiere Leonessa, in città, nella notte tra sabato e domenica. A partire dalla mezzanotte tre squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate a lungo per domare le fiamme.

A bruciare è stata la copertura di un palazzo a due piani. Nel cuore della notte dall'edifico si levava una grande colonna di fumo bianco, con le fiamme arancioni che si levavano nell'oscurità della città. L'intervento - effettuato utilizzando lunghe scale, utilizzando schiume per spegnere le fiamme - si è concluso solo alle prime luci dell'alba, attorno alle sei.