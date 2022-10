"I tuoi bimbi maltrattano un coniglio": il papà e il vicino si picchiano

I bambini che giocano in giardino con il loro animale da compagnia - un coniglio - e il vicino di casa che li riprende perché, a suo parere, lo stavano maltrattando. Il rimprovero non è affatto piaciuto al padre dei bimbi e tra i due uomini - uno di 24 anni, l'altro di 43 - è scoppiata un'accesa discussione. Una schermaglia verbale, poi lo scontro fisico: i due vicini sarebbero infatti passati alle vie di fatto, mettendosi anche le mani addosso.

I fatti domenica pomeriggio a Gussago. Per evitare che la situazione degenerasse, verso le 15, è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze: in via Donatori di Sangue sono arrivate due ambulanze e i carabinieri, che hanno calmato gli animi e ricostruito l'accaduto.

Per i due uomini qualche lieve escoriazione, poi medicata nei nosocomi cittadini, dove entrambi sono stati trasportati. Il caso è chiuso per chi indaga: troppo lievi le lesioni riportate per far scattare un'indagine d'ufficio. Ma la questione potrebbe comunque non finire qui: i due uomini, se lo riterranno opportuno, potranno sporgere denuncia.