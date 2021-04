Gussago: morto Gregorio D'amato della pizzeria "Al Boccaccio"

Gussago piange la morte di Gregorio D'Amato, storico ristoratore morto all'età di 69 anni dopo essere stato contagiato dal coronvirus. Era stato ricoverato alla Clinica San Rocco di Ome.

In paese lo conoscevano tutti: era infatti il proprietario (nonché il fondatore) del ristorante-pizzeria "Al Boccaccio" di via Alcide de Gasperi, divenuta celebre anche per le sue specialità di mare.

D'Amato lascia nel dolore la moglie Carmela e i figli Florinda e Domenico. I funerali saranno celebrati alle 10.30 di oggi, venerdì 9 aprile, nella parrocchiale di Fiumicello a Brescia. Al termine della messa esequiale, il corteo proseguirà per il cimitero Vantiniano, dove il feretro verrà poi sepolto.