La tragedia di Pasqua: precipita per oltre 100 metri, morto ragazzo di 18 anni

La triste notizia è arrivata la domenica di Pasqua: non ce l'ha fatta il 18enne Giovanni Bernabè, il ragazzo di Trento che nel tardo pomeriggio di venerdì era precipitato per oltre 100 metri sulla via Perla Bianca sulla Placche Zebrate di Dro, nella Valle dal Sarca, zona lago di Cavedine e a pochi chilometri dal lago di Garda. Trasferito d'urgenza in ospedale, è morto a meno di 48 ore dal tragico incidente.

La ricostruzione dell'incidente

Era stato trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il giovane stava affrontando la discesa in corda doppia insieme a un compagno di cordata. Da una prima ricostruzione, pare si trovasse in sosta e stesse attrezzando la corda doppia successiva quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato per più di 100 metri fino a finire a terra, alla base della parete. La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 18.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino, mentre veniva allertato l'elisoccorso. L'elicottero ha verricellato alla base della parete il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica: Giovanni Bernabè aveva già perso conoscenza, è stato stabilizzato e recuperato a bordo dell'elicottero per essere trasferito in gravissime condizioni in ospedale. Dove purtroppo è spirato.