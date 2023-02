Incendio divampa in una villetta: notte di paura per marito e moglie

Incendio in casa, paura per marito e moglie: per fortuna nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. E' successo martedì sera in una villetta di Via Giovanni Paolo II a Ghedi: a dare l'allarme (verso le 21.30) i vicini dei coniugi, che al momento non si sarebbero accorti di nulla. Le fiamme, come spesso accade, sarebbero divampate dalla canna fumaria.

In pochi attimi hanno raggiunto il tetto in legno, che è andato subito a fuoco. Marito e moglie sono usciti in strada, sani e salvi: per domare le fiamme sono intervenute diverse squadre (con autogru e autopompe) dei Vigili del Fuoco di Brescia e Verolanuova, con decine di pompieri in azione. Le operazioni sono proseguite fino a notte fonda.