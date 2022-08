Cani antidroga nei bar e nelle case del centro: polizia a caccia di spacciatori

Fa parte del "piano", concordato con la Prefettura, per intensificare i controlli nel centro storico di Gavardo: nel weekend avvistati i cani antidroga della Polizia Locale di Brescia, intervenuti a supporto degli agenti del comando della Polizia Locale valsabbina.

"Sempre più controlli"

I segugi sono stati sguinzagliati nei bar, nei negozi e anche in alcune abitazioni della zona centrale del paese: questo anche a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini. Non è stato trovato nulla, ma è soltanto l'inizio: il servizio verrà riproposto anche in altre occasioni. "Sempre più controlli - annuncia il sindaco Davide Comaglio - nella parte di centro storico ancora percepita come poco sicura dai cittadini".