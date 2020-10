Clienti ammassati e senza mascherina: chiuso bar bresciano

Nuovo blitz, altra chiusura. Questa volta nel mirino degli agenti dell’aggregazione di Polizia locale della Valsabbia è finito il bar Caligola di Gavardo. I controlli sono scattati sabato sera e poco dopo si è abbassata la serranda del locale.

Il motivo? La totale mancanza di rispetto delle normative anti-Covid. Stando a quanto accertato dagli agenti, infatti, i clienti non solo erano ammassati e non rispettavano le distanze, ma nemmeno indossavano la mascherina. E c’è di più: all’interno del bar sarebbero state trovate tracce di hashish e un bilancino di precisione. Sono in corso le indagini per capire a chi appartenessero.

Nel frattempo è scattata la chiusura, per 5 giorni, del bar e la segnalazione alla prefettura, che potrà inasprire il provvedimento e allungare il periodo di stop forzato.