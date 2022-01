Asino in fuga sulla tangenziale: interviene la Polizia

“Attenzione a Gavardo: asino in tangenziale”. L’allarme è stato lanciato sui social, ma è pure scattata la chiamata alle forze dell’ordine. È non era uno scherzo o una battuta per indicare qualche automobilista sprezzante delle regole: lungo la 45bis passeggiava un vero e propio esemplare, a quattro zampe, di asino.

È accaduto verso le 16.45 di venerdì lungo la Statale 45bis, la cosiddetta tangenziale della Valsabbia, all’altezza di Gavardo. Una scena che ha suscitato stupore - ma pure preoccupazione - tra i passanti, dato che l’animale 'passeggiava' smarrito tra le auto, rischiando di causare incidenti.

L’asino è stato avvistato nei pressi del supermercato Bennet: gli agenti della polizia locale sono tempestivamente intervenuti per recuperare l’animale e trarlo in salvo, legandolo con una corda al guardrail.

Poi è scattata la ‘caccia’ al proprietario: non è stato semplice identificarlo, dato che l’asino non aveva il chip di riconoscimento.

Una volta contatto, l’uomo è corso a riprendere il suo asinello, spiegando agli agenti di non sapere come l’animale avesse potuto arrivare fino a lì.