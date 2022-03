Esche killer per cani nascoste nell’erba, vicino alla case: è allarme in paese

Decine di esche appetitose per i cani, ma potenzialmente letali se ingerite, sono state trovate lungo via Caregno, a Gardone Val Trompia. L’allarme è scattato nella mattinata di giovedì, quando alcuni residenti della frazione Magno hanno notato dei bocconi sospetti nelle aree verdi attigue alle abitazioni.

Immediata la segnalazione alla polizia intercomunale della Valle Trompia. Gli agenti, guidati dal commissario capo Patrizio Tosoni, hanno perlustrato la zona e affisso dei cartelli per avvisare i cittadini della presenza delle esche killer.

Sul posto è poi intervenuta anche l’unità cinofila antiveleno della polizia provinciale di Brescia: con l’aiuto del cane Sole - addestrato proprio per trovare i bocconi avvelenati - la zona è stata interamente bonificata. Come detto, sono state trovate numerose esche contenenti una sostanza di colore bluastro, probabilmente veleno per lumache, i cui effetti sono letali per i cani, se non si interviene in tempo.