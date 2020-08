Malore in albergo, si accascia davanti ai suoi familiari: gravissimo in ospedale

Sono ancora gravi le condizioni del turista tedesco di 75 anni che si è sentito male giovedì sera poco prima delle 22: ospite dell'albergo Colomber di Gardone Riviera, in Via Val di Sur nella frazione di San Michele, è stato ricoverato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia, trasferito in ospedale in elicottero dopo essere stato rianimato sul posto da medici e infermieri delle ambulanze dell'Anc Valle del Chiese e dei Volontari del Garda.

L'arrivo rapidissimo dei soccorsi dopo l'allarme

Sono stati i familiari dell'anziano a dare l'allarme dopo averlo visto accasciarsi a terra, avvisando i gestori dello storico albergo gardesano – aperto dal 1928 e da sempre di proprietà della famiglia Bertelli – che a loro volta hanno immediatamente allertato i soccorsi. Come detto la centrale operativa ha inviato sul posto due ambulanze, arrivate in circa 5 minuti, oltre all'elisoccorso decollato dalla città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le condizioni dell'anziano purtroppo sono ancora molto gravi, la prognosi è riservata e non è stato ancora dichiarato fuori pericolo. Dai primi accertamenti medici pare siano emerse alcune patologie cardiache pregresse, che dunque potrebbero aver provocato l'improvviso malore.