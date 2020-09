Furibonda lite con il giovane figlio, padre cade a terra e batte la testa

Un uomo di 55 anni è finito in ospedale dopo una violenza lite con il figlio adolescente. È successo mercoledì sera all'esterno di un'abitazione Gambara: i motivi del diverbio e la dinamica dell'accaduto sono ancora tutti da chiarire. Tra l'uomo e il ragazzino sarebbero però volate parole grosse, e forse qualche spintone: un parapiglia concitato, al termine del quale il 55enne sarebbe rovinato a terra, battendo la testa.

È quindi è scattata la chiamata al 112, poco dopo le 20: per i soccorsi sono intervenute un'ambulanza e un'automedica, mentre per sedare gli animi e ricostruire l'episodio sono arrivati i carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nulla di grave, per fortuna: il 55enne è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso, ma non avrebbe riportato traumi importanti: il ricovero è avvenuto in codice giallo. Il giovane, un 17enne, non aveva nemmeno un graffio e non c'era alcun motivo tale da richiedere il trasporto al pronto soccorso. I militari hanno accertato che tra i due c'era stata un'animata discussione: a meno che padre e figlio non decidano di querelarsi, la vicenda si concluderà in ambito familiare.