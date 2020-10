Cade in casa, batte la testa su uno scalino: donna gravissima

Ricoverata in Rianimazione, dopo una bruttissima caduta dalle scale, una 71enne di Gambara sta lottando per la vita. E tutto il paese fa il tifo per lei. Il tragico infortunio tra le mura della sua abitazione, situata in via Monte Grappa, domenica mattina: la pensionata, forse a causa di un malore, è scivolata mentre scendeva da una scala a chiocciola, finendo per battere la testa contro lo spigolo di un gradino.

Un violento trauma: la donna ha infatti immediatamente perso conoscenza. A lanciare l’allarme, dopo aver prestato i primi soccorsi, è stata la figlia infermiera. In via Monte Grappa è arrivata in pochi minuti un’ambulanza, mentre sul campo da calcio del paese è atterrato l’elisoccorso a bordo del quale la 71enne è stata poi trasferita d'urgenza al Civile di Brescia.

La pensionata è arrivata in ospedale in condizioni molto critiche: è stata ricoverata in Rianimazione e la prognosi è riservata.