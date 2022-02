Malore durante l’ora di ginnastica, muore in ospedale a soli 17 anni: 90 persone indagate

Per la morte di Gabriele Marletta la procura ha indagato novanta persone: si tratta dei medici e degli infermieri che in un mese e mezzo si sono occupati del 17enne dopo il suo arrivo, in condizioni gravissime, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Un atto dovuto, per consentire ai sanitari di partecipare agli accertamenti nel corso dell’indagine.

Il giovane studente di Verdello si era sentito male a scuola, durante l’ora di ginnastica, lo scorso 14 dicembre: si era accasciato a terra, privo di sensi. Era stato rianimato a lungo: prima dalla sua insegnante, che gli aveva praticato il massaggio cardiaco; poi erano intervenuti due medici del vicino presidio territoriale che avevano usato il defibrillatore. Infine il trasferimento d'urgenza al Papa Giovanni, dov'era rimasto per 6 settimane, ricoverato in terapia intensiva. Fino al tragico epilogo.

Sul corpo del ragazzo è stata disposta l’autopsia, che sarà eseguita giovedì 10 febbraio, per accertare quali siano state le cause della morte. A detta dei familiari, Gabriele non aveva problemi di salute conosciuti. Il 17enne frequentava il liceo scientifico, all'Istituto statale Einaudi di Dalmine: era un ragazzo diligente. Suonava nella banda del paese e spesso dava una mano anche in oratorio.