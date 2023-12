Tentato furto fuori dal negozio: farmacista e operai fanno arrestare il ladro

Colpo sventato giovedì pomeriggio all'esterno della farmacia Saleri di Via Vittorio Emanuele II a Brescia. Un giovane di 33 anni, di origini straniere, è stato beccato in “diretta” mentre stava tentato di forzare la portiera di un'automobile: avvistato grazie alle telecamere dalla stessa proprietaria dell'auto, una farmacista in quel momento al lavoro in negozio.

Arrestato per tentato furto

La donna è subito intervenuta, accompagnata da una cliente: il ladro, colto sul fatto, ha spintonato una delle due e ha provato a scappare. Ma è stato prontamente bloccato da due operai, anche loro di origini straniere, che stavano lavorando in zona. Nel frattempo è stato allertato il 112: il giovane ladro è stato arrestato per tentato furto dagli agenti della Polizia Locale. Giudicato per direttissima, è stato rimesso in libertà in attesa del processo. Sperando non ne combini altre.