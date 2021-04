Furto alla BPER di Bornato: portano via la cassetta di sicurezza, colpo da 10 mila euro

Furto nel cuore della notte in Franciacorta: tre malviventi si sono introdotti alla banca Bper di Bornato e hanno messo a segno un colpo da 10 mila euro.



Nella notte tra martedi 20 e mercoledi 21 aprile, tre malviventi hanno forzato gli infissi della porta d’ingresso con un piede di porco e hanno fatto irruzione nei locali della filiale Bper di Bornato, a Cazzago San Martino. Una volta dentro, sono riusciti ad aprire la Roller Cash, un dispositivo per la protezione e la gestione delle banconote di cassa, e a rubarne il contenuto.

Subito dopo aver preso il bottino, i tre ladri, a volto travisato, sono fuggiti a bordo di una Ford Focus rubata qualche ora prima. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. L’auto rubata è stata ritrovata dai militari a poca distanza della banca. Anche il piccolo forziere, ovviamente svuotato, è stato ritrovato da un contadino in campagna.



Gli operai si sono già attivati per riparare l'ingresso della banca, mentre i carabinieri di Cazzago, insieme agli uomini della Scientifica, stanno analizzando le immagini della videosorveglianza per risalire ai colpevoli.