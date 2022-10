Fungaiolo si perde e vanno a cercarlo, trovano delle ossa umane

Ritrovato vivo il fungaiolo scomparso nei boschi impervi della Val Parina: di lui non si avevano notizie da diverse ore, da martedì sera. Ma è stato ritrovato sano e salvo mercoledì mattina. Su stessa segnalazione dello scomparso, sono state individuate e recuperate da un dirupo anche alcune ossa umane: sono state sequestrate e messe a disposizione delle autorità. Non si esclude possano trattarsi dei resti della 70enne Maria Pisoni, scomparsa nelle stesse zone ormai quattro anni fa, e mai più ritrovata.

Le ricerche

Martedì sera, intanto, erano stati i familiari del cercatore di funghi a dare l'allarme: dopo la segnalazione del mancato rientro, le squadre del Soccorso alpino (VI delegazione orobica) con il supporto del Sagf (Soccorso alpino Guardia di Finanza) e dei Vigili del Fuoco, avevano ricostruito gli ultimi spostamenti dell'uomo e battuto quindi le zone primarie per diverse ore.

Il fungaiolo pare avesse perso l'orientamento: come detto è stato ritrovato nei boschi della Val Parina, in territorio comunale di Serina, nella Bergamasca. Nonostante la notte all'addiaccio, e i primi freddi d'autunno, a seguito di valutazione sanitaria le sue condizioni fisiche sono risultate buone: era solo un po' stanco. I tecnici del Soccorso alpino lo hanno riportato fino a Lenna.

Le ossa

Mentre erano in corso le ricerche sono state ritrovate delle "parti ossee" riconducibili a una persona deceduta da tempo. Le stesse, su indicazione dei Carabinieri, sono state recuperate da personale del Soccorso alpino e consegnate all'autorità competente per gli accertamenti del caso. Per ora nessuna ipotesi ufficiale. Ma potrebbero davvero essere i resti della donna scomparsa nella primavera del 2018.