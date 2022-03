Il dramma della bimba sbranata dai cani: nessuno è colpevole

Sono passati quasi 5 anni da quel giorno terribile: era il 17 settembre del 2017 quando nel cortile di casa, a Flero, la piccola Victoria Zikaj venne sbranata e uccisa dai cani di famiglia, una coppia di pitbull che vennero poi abbattuti dai carabinieri, nel tentativo di liberare la bimba. Niente da fare: Victoria era già morta. Aveva soltanto 13 mesi.

La Procura aveva rinviato a processo per omicidio colposo sia i genitori della bambina, il padre Egi Zikaj e la madre Olga De Luca, sia il nonno Hasan, l'unico in casa al momento della brutale aggressione. Ora arriva la parola fine su quella vicenda, almeno in tribunale, perché nulla potrà ma alleviare il vuoto lasciato da una così straziante perdita.



Il giudice Maria Chiara Minazzato ha infatti assolto nonno e genitori, non essendoci prove a sufficienza per ritenere qualcuno colpevole del violento attacco portato a termine dagli animali, che – secondo Patrizia Scalvi, avvocato difensore degli imputati – fino allora si erano sempre dimostrati affettuosi nei confronti della piccola Victoria, nonostante avessero dato segni di aggressività verso gli altri cani.

Il pm Roberta Panico aveva chiesto l'assoluzione del nonno e una condanna a sei mesi per i genitori, vista la "pericolosità dei cani, per taglia, rischio aggressività, ma anche per gli episodi che si erano verificati. [...] La madre e il padre della bambina non sono solamente i proprietari dei cani, ma anche i genitori della bambina. E quindi andavano adottate cautele, per l'imprevedibilità della figlia, ma anche per l'imprevedibilità dei due cani. Il nonno, che stava accudendo la piccola, inoltre non ha mai gestito cani di questa taglia, viene lasciato solo e quindi non è responsabile della morte".



La richiesta di condanna per i genitori, come scritto, non è stata accolta: resta un dolore immane, incomparabile a qualsivoglia decisione di un tribunale.