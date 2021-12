Monticelli: malore mentre corre, morto Fabio Pedretti di Gardone Valtrompia

Dramma a Monticelli Brusati durante una gara di corsa. Fabio Pedretti, 24enne di Gardone Valtrompia, sabato sera è deceduto mentre partecipava all’Uno di Monticelli, competizione campestre organizzata tra le colline franciacortine.

Verso le 20, il ragazzo ha accusato un improvviso malore, quando aveva già percorso 20 dei 27 km del tracciato. Dopo aver assistito alla scena, alcuni atleti hanno provato a rianimarlo con massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca. In pochi attimi sono sopraggiunti anche gli uomini del 118 col defibrillatore, poi il viaggio disperato in ambulanza verso l'ospedale di Ome: tutto inutile, purtroppo, per il giovane non c'è stato nulla da fare.