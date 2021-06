Infarto al supermercato, rischia di morire: lo salvano clienti e commessi

Poteva essere una tragedia e basta: invece, con le dovute proporzioni, la si può anche definire una storia a lieto fine. Un uomo di 80 anni si è sentito male martedì mattina mentre era in coda alle casse del supermercato Esselunga di Via Triumplina: si è accasciato a terra, probabilmente per un infarto, ma è stato salvato grazie al provvidenziale intervento dei dipendenti del negozio e di un infermiere, anche lui al supermercato per fare la spesa.

Lo scrive il Giornale di Brescia: l'uomo è stato disteso e gli è stato praticato un primo massaggio cardiaco. Nel frattempo i dipendenti hanno recuperato il defibrillatore semiautomatico presente all'interno dello store, utilizzandolo sull'anziano infartuato. E ancora, altri clienti hanno allertato il 112.

Soccorso da medici e infermieri, ricoverato in ospedale

Un gran bel gioco di squadra, una catena di solidarietà e professionalità che di fatto ha salvato la vita all'80enne. L'uomo è stato rianimato con il defibrillatore, poi le manovre sono proseguite con l'intervento di medici e infermieri inviati sul posto da Areu. Anche se incosciente, era ancora in vita: è stato trasferito d'urgenza al Civile, dove è ancora ricoverato. La buona notizia è che si è risvegliato, e un po' alla volta dovrebbe riprendersi. Tutto è bene quel che finisce bene, almeno stavolta.