Ragazza tenta il suicidio buttandosi dalla finestra: è grave al Civile

Attimi drammatici si sono vissuti nella mattinata di oggi (martedì 16 aprile) a Edolo. Verso le 11, una ragazza di 29 anni è precipitata dalla finestra di un’abitazione di via Roma. Immediatamente è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze e la macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente.

All’arrivo dell’équipe medica del 118, sopraggiunta a bordo di un’automedica e dell’eliambulanza, la giovane - seppur in condizioni critiche - era per fortuna cosciente. Dopo le prime cure sul posto, è stato portato d'urgenza in elicottero all’ospedale Civile di Brescia, dov'è stata ricoverata n codice rosso.

Per tutti gli accertamenti del caso è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Il quadro di quanto avvenuto è stato chiaro fin da subito: i militari hanno escluso il coinvolgimento di altre persone e anche l’ipotesi dell’incidente domestico. La giovane avrebbe infatti riferito di essersi volontariamente gettata dalla finestra, con l’intenzione di compiere un gesto estremo.