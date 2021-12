Nel bar per controllare i green pass, trovano droga e 27mila euro in contanti

Effetti collaterali della pandemia. Impegnati in normali controlli mirati a verificare il rispetto della normativa anti Covid, soprattutto in tema di green pass, nel pomeriggio di giovedì il personale della Questura di Brescia e della Polizia locale cittadina ha proceduto all’arresto in flagranza di due coniugi di origine straniera, titolari di un bar in zona Brescia Due.

Gli uomini della Divisione di Polizia Amministrativa e Sicurezza della Questura e del Nucleo di Polizia Commerciale della Polizia Locale, coadiuvati dal personale della Squadra Mobile della Polizia, sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni che davano atto di un continuo via vai - sospetto - di clienti nel locale.

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato che la titolare si dirigeva precipitosamente verso il locale cucina posto sul retro, dove ha tentato maldestramente di nascondere alcuni involucri di colore bianco sotto il piano di lavoro. Dopo averla bloccata, gli agenti hanno recuperato più di 80 involucri “a caramella” contenenti hashish, sostanza tra l’altro presente abbondantemente anche sul piano della cucina.

Con l’ausilio dell’unità cinofila della Locale, gli agenti hanno perquisito la donna e il marito, nel frattempo giunto nel locale. Dal controllo è emersa altra sostanza stupefacente, oltre a tre bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento. Nel bar è stato trovato anche un ingente quantitativo di denaro suddiviso in banconote di piccolo taglio, nascosto in una confezione di caffè occultata con cura.

Nella successiva perquisizione al domicilio della coppia di titolari del bar, all’interno di un armadio sono stati trovati una decina di panetti di hashish, altro denaro contante e "materiale di interesse investigativo". In totale sono stati sequestrati 1,3 kg di hashish, più di 25 grammi di marijuana, oltre 27.000 euro in contanti, tre bilancini di precisione e quattro telefoni cellulari.

La coppia è stata arrestata in flagranza di reato per spaccio: il marito si trova in carcere al Nerio Fischione, la moglie a Verziano. Il locale verrà chiuso su disposizione del Questore.