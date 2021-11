Un tronco lo travolge mentre lavora: operaio soccorso dall'eliambulanza

Alto Garda. Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di mercoledì 10 novembre. Il fatto è avvenuto in un cantiere forestale sopra l'abitato di Pietramurata, nel comune di Dro (Tn), a una quota di circa 750 metri nei pressi della strada forestale che sale dal paese.

Un operaio è stato investito da un tronco e ha riportato un trauma a una gamba, fortunatamente senza rimanere schiacciato sotto la pianta. A lanciare l'allarme è stato il collega, che ha chiamato il 112 poco dopo le 14.

Sul posto sono arrivati due operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino della stazione di Riva del Garda e l'elisoccorso, che ha calato col verricello un tecnico dell'elimbulanza e il medico.

Il ferito è stato stabilizzato e trasportato per 50 metri in un posto più comodo per i soccorsi, visto che si trovava in mezzo al bosco. Poi è stato caricato a bordo del velivolo (con una barella calata con la corda) e accompagnato in ospedale. Non è in pericolo di vita.



Fonte: Trentotoday.it