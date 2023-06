Salgono insieme sul treno, poi lui inizia a palpeggiarla

Maniaco sessuale in azione sulla linea Brescia-Parma. Mentre saliva sul treno alla stazione di Remedello Sopra, l'uomo ha paleggiato una donna (entrambi sono pendolari). Il treno ha poi iniziato a muoversi, ma, nel frattempo, la vittima ha lanciato l'allarme.

Subito sono stati allertati anche i carabinieri, che hanno inviato una pattuglia alla stazione di Asola, in attesa che sopraggiungesse il treno. Quando il convoglio è arrivato, i militari hanno proceduto a identificare il maniaco e a trarlo in arresto per violenza sessuale.