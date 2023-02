Una serata con gli amici, poi vanno a fare sesso alla stazione ferroviaria

Certo non avrà il clamore mediatico del sesso in ascensore alla fermata Loreto della metro di Milano, e meno male: ma a Desenzano del Garda c'è un'altra storia simile di cui si parla, eccome. Ovvero: all'alba di domenica, in stazione, una coppia di giovani (ragazzo e ragazza tra i 18 e i 20 anni) è stata beccata a copulare sulla scalinata dietro all'ascensore che porta al binario 2.

I due a quanto pare facevano parte della compagnia avvistata poco prima, intorno alle 6: dopo una nottata sul lago si sarebbero poi diretti verso Milano, forse a bordo del Regionale delle 6.07. Il ragazzo, di probabili origini straniere, era in piedi: la ragazza, italiana, con la minigonna alzata. Il resto è facile da immaginare.

Gli altri episodi

Ma la vicenda finisce qui: se infatti a Milano i due focosi protagonisti avevano addirittura bloccato l'ascensore per concludere l'atto, colti in flagranza e pure denunciati per atti osceni, gli amanti di Desenzano hanno fatto quello che dovevano fare e poi sono saliti sul treno. Episodio limite, ma di sesso in pubblico nella "capitale del Garda" si era parlato anche nel 2016, quando in piazza vennero ripresi due turisti tedeschi in appassionate effusioni, e pure in occasione del breve film porno girato al porto. Seppur piccola, anche la stazione di Desenzano è popolata anche da alcuni senzatetto.