Tutto vero: avvistato in tangenziale a bordo di un monopattino

Non è una parodia, né tanto meno un'allegra canzonetta. Con il monopattino in tangenziale: tutto vero, purtroppo, sul lago di Garda. In questi giorni un baldo giovane in “sella” a un monopattino è stato avvistato imboccare (e percorrere) la tangenziale che da Desenzano porta a Lonato e Castiglione.

A bordo del mezzo a due ruote, che in tangenziale non potrebbe entrare, sarebbe andato e tornato dal centro commerciale Il Leone. Per sua fortuna è stato avvistato solo da alcuni automobilisti, o non dalle forze dell'ordine: fosse andata così, infatti, sarebbe stato multato con una sanzione da 41 a 169 euro. Il transito dei veicoli e le condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrada e sulle strade extraurbane è normato dall'articolo 175 del Codice della strada.