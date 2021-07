In vacanza con 6 chili di cocaina: arrestati grazie al fiuto del cane Grom

Duro colpo al traffico di droga del Basso Garda: martedì mattina i carabinieri del Nucleo Radiomobile, all'uscita del casello autostradale di Desenzano, hanno fermato due cittadini maghrebini a bordo di un’autovettura con targa tedesca.

L’atteggiamento dei due ha subito insospettito i militari che hanno deciso di portarli in caserma per accertamenti. Sul posto è intervenuta anche l’unità cinofila che ha ispezionato l’autovettura con un labrador retriever antidroga chiamato Grom. Grazie all'abilità del cane, all’interno dell’auto sono stati trovati cinque panetti, contenenti 6 chili di cocaina, avvolti in cellophane ben nascosti tra i sedili. I due spacciatori sono stati condotti al carcere di Brescia in attesa della convalida del loro arresto.