Spaventoso incendio nella notte: devastato il tetto di un'abitazione

Un incendio di grosse dimensioni ha devastato il tetto di un'abitazione di tre piani a Sorline di Darfo Boario Terme, nella notte tra domenica e lunedì. Fortunatamente non si registrano feriti in quanto, trattandosi di una seconda casa, nessuno era presente all'interno della dimora.

Ad accorgersi del rogo sono state alcune persone di passaggio, che, poco dopo le 21, hanno prontamente allertato i Vigili del Fuoco di Darfo, giunti sul posto assieme ai volontari di Breno. Dovendo intervenire in una strada stretta, i pompieri hanno optato per dei mezzi di dimensioni ridotte.



Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che la causa scatenante siano delle braci di un fuoco acceso nei giorni precedenti: le travi del tetto si sarebbero surriscaldate a causa del materiale risalito dalla canna fumaria.



Sono stati avvolti dalle fiamme circa 100 metri quadri di superficie. Il lavoro dei vigili del fuoco è terminato alle 2 di notte, ma fortunatamente il resto dell'abitazione non ha subito ulteriori danni. Presenti sul posto anche i carabinieri di Piancogno.