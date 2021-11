Furgone travolge una bicicletta: ragazzo in gravi condizioni

Terribile incidente in Val Camonica: questa mattina un ragazzo di 33 anni, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto da un furgone a Darfo Boario Terme. Lo scontro è avvenuto verso le 6.15 in via Galilei, in prossimità dell’incrocio con via Manzoni.

Immediati i soccorsi: sul posto sono giunti un’auto medica e un’ambulanza, insieme alla polizia stradale di Iseo. Si è alzata in volo anche l’eliambulanza, che ha trasportato l’uomo in codice rosso al Civile di Brescia, dove è ricoverato in prognosi riservata.