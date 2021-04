Fermato con 105 grammi di cocaina, si mette a piangere: "Era la mia scorta per quest'anno"

Nella serata di sabato 24 aprile, i Carabinieri di Darfo Boario Terme hanno notato un 51enne dell’alta valle che, dopo aver visto l’auto dei militari sulla Ss42, ha cercato di evitare l’alt. I militari lo hanno bloccato dopo poche decine di metri.

L’azzardata manovra e i precedenti penali a suo carico hanno poi motivato un'immediata perquisizione. Sono bastati pochi attimi per capire il motivo per cui l’operaio aveva tentato la fuga: dalla tasca della sua giacca è spuntato fuori un “sasso” di cocaina dal peso di 105 grammi.

L’uomo è stato tratto in arresto per la detenzione della droga, il cui valore commerciale si aggira sugli ottomila euro. In udienza, tra le lacrime, si è giustificato dicendo che si trattava di una scorta che gli sarebbe dovuta servire per tutto l’anno. Il Giudice ha convalidato il fermo e ha applicato nei confronti del pregiudicato l’obbligo di firma.