Folgorato da una scarica elettrica: ragazzo in pericolo di vita

Sta lottando per la vita in ospedale il 23enne di Cossirano, frazione di Trenzano, che mercoledì sera è rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre stava avviando il suo trattore, intorno alle 22. Il giovane si è accasciato a terra nell’azienda agricola di famiglia – è il figlio del titolare: tutto questo sarebbe successo sotto gli occhi della fidanzata, la prima ad allertare i soccorsi.

La centrale operativa in pochi minuti ha fatto atterrare l’elicottero, decollato da Brescia: il 23enne è stato intubato e trasferito d’urgenza al Civile, dove è stato ricoverato in codice rosso. È ancora in pericolo di vita. I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri di Trenzano.