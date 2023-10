Con la droga nel pollaio: hashish e cocaina tra uova e galline

Con la droga nel pollaio, in manette un agricoltore bresciano. È stato arrestato a Corte Franca dai carabinieri del Radiomobile di Chiari: l'uomo, 51 anni, nascondeva la droga in un allevamento di galline, in cui aveva ricavato un nascondiglio. Era sicuro che nessuno si sarebbe addentrato fra centinaia di polli per cercare lo stupefacente: ma non sfugge nulla all'occhio attento della legge.

Le indagini dei carabinieri di Chiari

I militari di Chiari, infatti, da tempo erano sulle sue tracce. Le indagini avevano rilevato movimenti sospetti di persone completamente estranee all'allevamento: dopo aver raccolto quanto basta, si è deciso di procedere con una perquisizione. Tra uova e galline, nel pollaio era stato allestito un vero e proprio supermarket della droga: sequestrata cocaina, hashish e marijuana.

Nel dettaglio: 250 grammi di cocaina, che rivenduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare 25mila euro; 1 chilo e mezzo di hashish e altri 100 grammi di marijuana, valore di mercato di circa 15mila euro. La droga era nascosta tra le ciotole del mangime, ma anche in mezzo alle stesse galline e ai pulcini.