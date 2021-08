Bloccati in montagna nella notte, salvati dal Soccorso alpino

Venerdì 27 agosto due alpinisti sono stati recuperati, sfiniti ma illesi, nella notte in Valsaviore. A portarli in salvo la V Delegazione Bresciana del Soccorso Alpino, insieme ai Vigili del Fuoco e la Soreu delle Alpi.

La richiesta di soccorso è partita al NUE 112: i due alpinisti si trovavano sulla ferrata del Corno di Grevo quando, nel tratto finale, si sono bloccati senza riuscire a proseguire. Subito è partito da Bergamo l'elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) ma a causa della nebbia le condizioni di visibilità non consentivano di avvicinarsi. Il mezzo ha accompagnato fin dove era possibile tre tecnici della stazione di Media Valle Camonica del Cnsas, tra cui il gestore del rifugio Lissone, che fa parte del Soccorso alpino. Contemporaneamente un'altra squadra è salita a piedi dalla ferrata. I due alpinisti sono stati raggiunti e portati al rifugio.

“La ferrata del Corno di Grevo – ha riportato in una nota il Soccorso Alpino - così come gli altri percorsi alpinistici non è affatto da sottovalutare: bisogna calcolare bene i tempi della salita e del rientro per non farsi sorprendere dal buio, soprattutto in questo periodo in cui andiamo verso l'autunno e le ore di luce si riducono; inoltre è necessario consultare sempre i bollettini meteorologici per verificare che le condizioni siano favorevoli, oltre a una valutazione accurata della preparazione personale e del grado di allenamento, per non farsi trovare impreparati”