Ubriaco lui, ubriaca anche lei: patente ritirata, arriva il carro attrezzi. È successo sabato notte nel corso dei controlli straordinari della Polizia Locale della Valsabbia nell’ambito dell’operazione Smart, il Servizio di monitoraggio aree a rischio del territorio organizzato lo scorso weekend da Regione Lombardia. La coppia è stata fermata dagli agenti coordinati dal comandante Fabio Vallini durante i controlli (proseguiti fino alle 3.30 di domenica).

L’uomo alla guida è risultato positivo al test con un tasso di 1,28 grammi di alcol per litro di sangue: anche la sua compagna è risultata positiva (tasso alcolemico pari a 1,05 g/l) e per questo il veicolo è stato recuperato dal carro attrezzi. Patente ritirata per il conducente, così come per il secondo automobilista risultato positivo al test: con un tasso superiore ai 2 g/l, in caso di vettura a lui intestata, scatterà la confisca del mezzo.

La lunga notte dei controlli

Nella lunga notte dei controlli – coinvolti 10 agenti, 2 in borghese – sono state 178 le persone fermate alla guida e sottoposte al pre-test per il controllo dello stato psicofisico. Si segnalano inoltre 32 persone controllate e identificate nei parchi: a Gavardo applicato un daspo urbano ad una persona in stato di ubriachezza. Elevati anche 3 verbali per violazioni al Codice della strada e un verbale per ubriachezza molesta. Nel pomeriggio contestati 5 sorpassi vietati e 5 veicoli con revisione scaduta: gli agenti sono intervenuti anche per un incidente a Idro.