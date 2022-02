Discoteche riaperte, controlli a tappeto della polizia: c'è chi viene beccato senza green pass

Sabato sera, il personale della questura di Brescia ha eseguito controlli presso alcune discoteche in città, in concomitanza con la riapertura dei locali da ballo decisa dal governo Draghi. L'operazione è stata coadiuvata dagli equipaggi della Polizia stradale di Brescia e del reparto prevenzione crimine di Milano.

I poliziotti hanno verificato il rispetto delle disposizioni relative all'emergenza sanitaria in atto, cercando di prevenire e contrastare attività illecite all'interno e nelle zone adiacenti ai locali.

Nel corso dell'operzioni sono state identificate oltre 150 persone: in una discoteca sono state elevate tre multe per il mancato possesso del green pass. Nel complesso, però, si è registrato un generale rispetto delle regole e non sono emerse ulteriori inosservanze alla normativa anti-covid.