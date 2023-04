"Palpeggiata nei bagni del locale", ragazza si salva con lo spray urticante

Notte da incubo per una ragazza di soli 20 anni: sarebbe stata molestata e palpeggiata nei bagni di un locale di Concesio. Per difendersi la giovane avrebbe usato dello spray urticante, riuscendo così a divincolarsi e sottrarsi dalle grinfie dell'uomo.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata nella notte tra sabato 15 e domenica 16 aprile: sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri ai quali la giovane avrebbe raccontato la presunta violenza subita, poco prima, nei bagni del locale dove pare fosse in corso una festa privata. Ai militari la 20enne avrebbe riferito di essere stata toccata nelle parti intime contro la sua volontà.

La ragazza è stata poi accompagnata in ospedale, dove in stato di shock è stata sottoposta ai controlli ed alle cure previste dal "protocollo rosa" che i sanitari attivano in caso di violenza sessuale. La sua versione è al vaglio degli inquirenti.