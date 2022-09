Sciame di calabroni assale un gruppo di podisti: atleta in shock anafilattico

Assaliti da uno sciame di calabroni, mentre correvano sulle montagne che circondano Concesio: è quanto accaduto, domenica mattina, a un gruppo di podisti impegnati nel torneo ‘Memorial Pasotti’. Tanto spavento, e forti bruciori, ma per fortuna nessuna conseguenza drammatica.

Podista in shock anafilattico

Solo uno dei corridori avrebbe rischiato grosso, ma è stato prontamente soccorso dal medico presente, come da regolamento, al traguardo della competizione. Avrebbe accusato i primi sintomi di uno shock anafilattico, ma gli è stata tempestivamente somministrata una dose di antistaminico, evitando così le conseguenze più gravi. Poi è stato trasferito al Civile, a bordo di una delle ambulanze, sopraggiunte dopo la richiesta d’aiuto al 112 fatta scattare dagli organizzatori della gara. Per fortuna nulla di grave: sarebbe stato dimesso dal nosocomio cittadino dopo gli accertamenti di rito.

Una quindicina di atleti punti dai calabroni

Problemi anche per una ragazza, che sarebbe stata punta più volte dagli imenotteri: anche lei avrebbe accusato forti dolori una volta arrivata al traguardo, ma nel suo caso non si sono resi necessari ulteriori approfondimenti. Sarebbero stati in tutto una quindicina i runner in gara punti dagli imenotteri: per loro un forte bruciore e pomfi sulla pelle, ma nessun grave reazione allergica, per fortuna.

Lo sciame avrebbe assalito i podisti mentre scendevano dal Gras del Colle: pare avessero nidificato nel tronco di una pianta presente sul percorso della gara, come riferito al Giornale di Brescia da Claudio Manenti, consigliere Comunale di Concesio con delega allo Sport. Un nido che nessuno avrebbe notato: né chi ha tracciato il percorso né l’apripista. Sentendosi minacciato dal passaggio dei tanti atleti, lo sciame di imenotteri ha reagito attaccandoli. Un fuoriprogramma decisamente sgradevole per i runner, ma sono riusciti a concludere la competizione, cavandosela con bruciori e gonfiori localizzati.