Posa delle tubature, traffico nel caos sulla Statale: code di 3 chilometri

E' stato un martedì nero per la viabilità, con una coda ininterrotta di auto lungo la Statale 45bis. Nel tratto tra San Zeno e Poncarale sono in corso dei lavori di manutenzione per la sostituzione di alcune tubature: le lunghe code si sono formate a causa del senso unico alternato generato da cantieri aperti nei pressi dell’ex Consorzio.

ll forte disagio c'è stato sia per gli automobilisti provenienti da Bagnolo e Montirone, sia per coloro che erano appena usciti dalla Corda Molle. Verso il primo pomeriggio, la Sp45 era interessata da tre chilometri di incolonnamenti. L’asfaltatura del tratto interessato dalla posa delle tubature è stata complessa, ma verso metà pomeriggio tutto è tornato alla normalità.