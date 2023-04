Rapinato e picchiato da due spacciatori: trovato in un bagno di sangue

Provenienti dalla stazione ferroviaria di Coccaglio, urla e richieste d'aiuto hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti e del comandante della Polizia Locale Luca Leone, che si trovava nei pressi del municipio.

Raggiunta immediatamente la sala d'attesa con un altro agente, la pattuglia si è trovata davanti un uomo sporco di sangue che era appena stato picchiato e rapinato (denaro ed effetti personali) da due connazionali tunisini.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Da parte dei poliziotti è scattato l'inseguimento a piedi, lungo la linea ferroviaria e poi verso via del Terraglio: è stato possibile fermare subito il primo uomo, un trentenne tunisino, trovato ancora in possesso del denaro e coi vestiti sporchi di sangue.

Il malvivente è stato affidato alla seconda pattuglia sopraggiunta in supporto, mentre le ricerche sono continuate verso il parco Francesca, dove è stato raggiunto anche il complice (un uomo di 35 anni), che ha cercato di opporre resistenza e di darsi alla fuga.

Una volta immobilizzato, è stato perquisito: addosso gli sono stati trovati 8 ovuli di cocaina, occultati in una scatola di caramelle. I due pusher, dopo l'identificazione, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria del Tribunale di Brescia, con le accuse di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per spaccio di sostanze stupefacenti. La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario dell'ospedale Chiari, dov'è stata ricoverata per ricevere le cure del caso.