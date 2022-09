Folle fuga in Porsche, provoca un incidente e tenta di investire gli agenti: "Ero spaventato"

Una folle e spericolata fuga al volante di una Porsche per le vie Coccaglio, lo schianto contro l’auto guidata da una donna, il tentativo di investire gli agenti a cui avrebbe pure mostrato un’arma. Questo, in estrema sintesi, il rocambolesco e pericoloso inseguimento andato in scena nel weekend nel paese franciacortino. Protagonista un 25enne di origine straniera ma residente a Rovato.

A tutto gas nel centro del paese

Tutto è cominciato quando gli agenti della polizia locale del Monte Orfano, durante lo svolgimento di un servizio di vigilanza notturna del territorio, hanno notato una Porsche sfrecciare per le vie del centro. Si è alzata la paletta, ma l’uomo alla guida ha pigiato sull’acceleratore della potente auto sportiva ed è scappato in direzione di Rovato.

Lo schianto contro l'auto di una donna

Durante una delle tante manovre spericolate, l’automobilista in fuga ha tamponato l’auto di una donna lungo via Vittorio Veneto, proprio di fronte al comando della Locale. La donna avrebbe riportato ferite, per fortuna non gravi, mentre gli agenti, azionando lampeggianti e sirene, sono riusciti ad affiancarsi alla Porsche intimando l'esibizione dei documenti all’uomo alla guida.

Nulla da fare: l’automobilista è ripartito - ancora - a tutto gas e con una manovra repentina ha pure cercato di investire gli agenti, mostrando loro un'arma non meglio identificata. Con un balzo gli agenti hanno evitato di venire travolti, poi sono risaliti a bordo del veicolo istituzionale per l'inseguimento: dopo un lungo testa a testa hanno però perso le tracce del fuggitivo.

Le indagini lampo e la denuncia

La caccia all’uomo è durata poco: il conducente della Porsche è stato identificato grazie al coordinamento interforze e alle immagini delle telecamere presenti sul territorio comunale. Fermato, in evidente stato di alterazione, è stato portato al comando, dove avrebbe detto agli agenti, coordinati dal comandante Luca Leone, di essersi comportato così perché "spaventato dalle possibili conseguenze a suo carico".

Il giovane è stato quindi denunciato per aver cagionato il sinistro stradale ed essersi dato alla fuga, omettendo il soccorso dei coinvolti. Inoltre, verrà denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, per aver cercato di investire gli agenti ed essersi rifiutato di declinare le proprie generalità. Fermato nei giorni successivi, sempre a bordo della Porsche, è stato anche trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Le numerose infrazioni commesse costeranno al 25enne la decurtazione di 20 punti dalla patente, oltre alle multe salatissime.