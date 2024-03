Stroncata dalla malattia: il paese piange Claudia, mamma ed ex barista

Stroncata da una malattia contro la quale aveva combattuto a lungo, senza mai perdere le speranze e il sorriso: Claudia Brianza, per tutti "Lalla” si è spenta nei giorni scorsi, all’età di 61 anni. Viveva da sempre a Trenzano, dove era nota e stimata, anche e soprattutto per il costante impegno nelle attività del paese.



"Una grande donna con un’anima splendida", si legge tra i messaggi d’addio alla 61enne. Diplomata all’istituto alberghiero Caterina De’ Medici di Gardone Riviera, per molti anni aveva lavorato come barista.



In tanti hanno partecipato alla cerimonia funebre, che si è svolta sabato pomeriggio nella chiesa parrocchiale del paese, stringendosi attorno ai familiari della donna: il figlio Simone, la nipotina Beatrice, la mamma Angela, le sorelle Miriam e Sabrina e il fratello Adriano. “Eri il sole in una giornata uggiosa”, ha ricordato, con profonda commozione, un’amica.