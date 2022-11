Travolto da un macchinario, giovane operaio lotta per la vita al Civile

Sono gravissime le condizioni dell'operaio albanese di 23 anni che lunedì pomeriggio è stato travolto dalla pesante "costola" di un macchinario che in quel momento stava riparando: è stato letteralmente schiacciato dal metallo, riportando traumi all'addome e alla testa. E' stato rianimato sul posto e poi trasferito d'urgenza al Civile in elicottero, ricoverato in codice rosso: la prognosi è riservata e non è ancora stato dichiarato fuori pericolo.

Schiacciato dal macchinario

Tutto è successo poco dopo le 16 alla Geminati Pierino di Cigole, azienda specializzata nella produzione e commercio di biomasse legnose: il 23enne come detto era impegnato in un lavoro di manutenzione per una caldaia utilizzata per essiccare il pellet. Insieme ad altri operai, così pare, stava smontando il macchinario per procedere alla riparazione. Ma una parte della copertura si sarebbe staccata, franandogli addosso.

I rilievi di Ats e carabinieri

Immediata la chiamata al 112: il giovane è stato liberato e subito rianimato, intubato e trasferito d'urgenza in ospedale. Sul posto l'automedica e un'ambulanza dell'Anc Valle del Chiese, oltre all'elisoccorso decollato da Brescia e ai Vigili del Fuoco a supporto delle operazioni: come da prassi, trattandosi di infortunio sul lavoro, i rilievi sono stati affidati ai tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto dei carabinieri di Verolanuova.