Investito e sbalzato in un campo, ciclista rianimato sul posto: è gravissimo

Drammatico incidente poco dopo le 11 di oggi, martedì 26 settembre, in zona Buffalora a Brescia. L'uomo, un botticinese di 73 anni, è stato investito e sbalzato rovinosamente in un campo a lato della carreggiata.

Per i soccorsi sono state inviate un'automedica e un'ambulanza del Cosp di Mazzano. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime: è stato rianimato sul posto e portato d'urgenza in ospedale. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Locale di Brescia, intervenuta per i rilievi.