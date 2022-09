Raffica di furti in paese: weekend da incubo per bar, negozi e farmacie

Incursioni rapide e merce trafugata alla rinfusa: è il copione dei quattro colpi messi a segno lo scorso weekend a Chiari. Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica e in quella successiva, in diverse zone del paese; nel mirino bar, farmacie e negozi. Il bilancio dei colpi è di due farmacie svaligiate, insieme a un bar e a un negozio.

Ad agire, per chi indaga, sarebbero bande specializzate nelle spaccate: non si esclude che a mettere a segno i furti – prima nel centro storico, poi nella zona dell'ospedale e in quella commerciale – siano stati gli stessi malviventi.



I carabinieri sono al lavoro per cercare indizi utili e risalire ai responsabili. Nel frattempo, resta la rabbia degli esercenti, scatenata non tanto dal valore della merce rubata, ma dai danni ingenti ai loro negozi: per poter fare irruzione nelle attività, i ladri hanno forzato porte, scardinato finestre e infranto dei vetri.