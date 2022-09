Orrore nel parcheggio: scoperto il cadavere carbonizzato di un uomo

Macabra scoperta nella prima mattina di lunedì, nel parcheggio del campo sportivo di Chiari: il corpo completamente carbonizzato di un uomo è stato trovato accanto a un'auto in sosta.

L'allarme è scattato verso le 7 da via Santissima Trinità: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chiari e la polizia locale per gli accertamenti del caso. Il corpo senza vita non è ancora stato identificato, ma per gli inquirenti si tratterebbe di un gesto estremo.



Sono state raccolte le testimonianze di chi vive nella zona: il piazzale del campo sportivo è infatti situato vicino al centro storico della cittadina franciacortina ed è circondato da numerose abitazioni. Sono inoltre presenti numerose telecamere.