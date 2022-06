Festa di paese: si schianta in moto contro un'auto in sosta e rifiuta l'alcol test

Sono sei le patenti ritirate dai carabinieri della compagnia di Breno per guida in stato di ebbrezza nella notte tra sabato e domenica, tra Darfo Boario Terme e Cedegolo: è qui che un 58enne residente a Cevo, alla guida della sua moto, è andato a sbattere contro un veicolo in sosta. L'uomo, all'arrivo dei militari del Radiomobile, si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test: di fatto è stata quasi un'ammissione di colpa (con ritiro immediato della patente). Aveva passato la serata alla Notte Gialla, la festa di paese che celebra quest'anno la sua quarta edizione.

In tutto 6 patenti ritirate

Controlli a tappeto anche nella vicina Darfo Boario Terme. Tre le persone a cui è stata ritirata la patente con annessa denuncia penale, in quanto beccati con un tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi per litro di sangue: un 24enne di Pisogne (tasso di 1,24 g/l), un 22enne di Capo di Ponte (0,96 g/l) e ancora uno straniero residente in valle (0,87 g/l). Sono state poi elevate due sanzioni amministrative nei confronti di due soggetti il cui tasso era compreso tra 0,5 e 0,8 g/l.