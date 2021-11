Pizze, torte e panini serviti senza mascherina: forneria chiusa per 5 giorni

Pane, pizze e focacce servite ai clienti senza mascherina o altri dispositivi di protezione individuale: non solo, all'interno del locale (come invece prevede la norma) non c'era nulla che invitasse i clienti al rispetto delle regole, dal distanziamento alle mascherine. Sono queste le violazioni contestate dai carabinieri al titolare della forneria “Il Regno del Pane” di Castiglione delle Stiviere.

Il proprietario è stato sanzionato con una multa da 400 euro, il negozio è stato immediatamente chiuso (e lo sarà per almeno 5 giorni): ora la “palla” passa alla Prefettura, che potrà decidere se prorogare la chiusura forzata del locale, anche fino a un mese.

L'intervento dei militari della compagnia di Castiglione fa parte di un più ampio servizio di controllo e monitoraggio del territorio, in questo caso non solo nel contrasto ai reati più comuni, ma anche per la tutela della salute e il contenimento della pandemia da Covid-19.