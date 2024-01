Paura in strada: rapinato da due ragazzi e minacciato con un coltello

Paura in strada: ragazzino minacciato con un coltello e rapinato. È successo solo pochi giorni fa a Castenedolo: la buona notizia è che i due aggressori sono già stati assicurati alla giustizia. Individuati (e denunciati) dalla Polizia Locale al termine di un'indagine-lampo per cui è stata decisiva anche la testimonianza della stessa vittima.

Rapinato da due giovani

Il ragazzo rapinato, ancora minorenne, sarebbe stato avvicinato da due giovani di poco più grandi di lui, ma già nella maggiore età: i due lo hanno derubato della cassa bluetooth con cui stava ascoltando la musica, e per smorzare ogni reazione hanno estratto un coltello e con questo l'hanno minacciato.

Si sono poi allontanati facendo perdere le proprie tracce. Il giovane non si è abbattuto per quanto accaduto ma si è invece precipitato al comando di Polizia Locale. Qui ha sporto denuncia, attivando immediatamente le indagini, risolte in pochi giorni: i rapinatori sono stati identificati, ora sono entrambi indagati in stato di libertà.