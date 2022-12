Soffiata anonima, trovato un arsenale con oltre 300 bombe carta: arrestato

E' finito in manette il 64enne di Castelgoffredo, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di 304 bombe carta di fabbricazione artigianale: per i carabinieri intervenuti si trattava di un vero e proprio "arsenale clandestino", per cui si ipotizza uno stoccaggio in vista di una vendita (illegale) per le festività e il capodanno.

Una soffiata anonima

I militari sono arrivati a lui a seguito di una segnalazione anonima: la perquisizione domiciliare ha fatto emergere l'ingente quantitativo di esplosivo, oltre a diversi scatoloni - circa una decina - pieni di fuochi d'artificio (su cui sono in corso approfondimenti).

Trasferito in carcere in attesa dell'interrogatorio di convalida, il suo arresto è stato confermato dal Gip, il giudice per le indagini preliminari che ne ha disposto gli arresti domiciliari, aspettando il processo.